Акторка Белла Торн виходить заміж: романтичні фото з перснем
Американська співачка та акторка Белла Торн отримала пропозицію одруження від свого коханого – італійського музиканта Бенджаміна Масколо. Дівчина відповіла йому "так" і вже похизувалась в мережі розкішним перснем з діамантом.
Джерело:інстаграм Бенджаміна Масколо
Про заручини 23-річна дівчина оголосила у своїх інстаграм-сторіз, щоправда, у профілі фото зірка не залишала окремим дописом. Відомо, що освідчення Бенджаміна було доволі оригінальним: він написав коханій листа на зворотному боці сценарію і Белла прочитала його, коли працювала над сценою. Але чи був у той момент хлопець поруч з Беллою – невідомо.
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Промовисті фото з моменту освідчення залишив у своєму інстаграмі Бенджамін. "Вона сказала "так"!" – лаконічно підписав фото музикант, на яких дівчина ніжно цілує коханого в губи і демонструє усім свій розкішний перстень.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Що відомо про стосунки Белли Торн і Бенджаміна Масколо?
- Про їхні відносини ЗМІ відомо мало, щоправда, перше їхнє спільне фото в інстаграмі хлопця з'явилось у червні 2019 року. З того часу вони регулярно відпочивали разом, публікували пікантні світлини та проводили разом карантин.
- До цього Белла мала стосунки з актором Тайлером Поузі (2016-2017). Згодом вона зустрічалась із музикантом Модом Саном (2017-2018), а у 2019 році артист заявив, що вони були навіть одруженими, проте розлучились. Така інформація досі не підтвердилась.
- Зокрема, у 2016 році Белла Торн публічно визнала свою бісексуальну орієнтацію. Про особисте життя 27-річного музиканта Бенджаміна в мережі практично немає інформації.
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