Американська співачка та акторка Белла Торн отримала пропозицію одруження від свого коханого – італійського музиканта Бенджаміна Масколо. Дівчина відповіла йому "так" і вже похизувалась в мережі розкішним перснем з діамантом.

Про заручини 23-річна дівчина оголосила у своїх інстаграм-сторіз, щоправда, у профілі фото зірка не залишала окремим дописом. Відомо, що освідчення Бенджаміна було доволі оригінальним: він написав коханій листа на зворотному боці сценарію і Белла прочитала його, коли працювала над сценою. Але чи був у той момент хлопець поруч з Беллою – невідомо.

Цікаво Гейлі Бібер зізналась, чому наважилась в юному віці вийти заміж за Джастіна

Промовисті фото з моменту освідчення залишив у своєму інстаграмі Бенджамін. "Вона сказала "так"!" – лаконічно підписав фото музикант, на яких дівчина ніжно цілує коханого в губи і демонструє усім свій розкішний перстень.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Белли Торн і Бенджаміна Масколо?