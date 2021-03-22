Известная супружеская чета актеров Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг-Уиллис празднуют 12 годовщину брака. По случаю громкой даты жена звезды поздравила его трогательным сообщением.

Знаменитая чета актеров Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг-Уиллис 12 лет назад признались друг другу в любви. По случаю годовщины Эмма поздравила мужа с праздником и обнародовала чувственное сообщение.

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Эмма Хеминг-Уиллис поздравила с годовщиной брака

Актриса поделилась трогательным фото с мужем. На фотографии супруги улыбаются и позируют в объятиях. Под фото Эмма посвятила чувственные слова Брюсу по случаю никелевой свадьбы. Она заметила, что не все годы совместной жизни были счастливыми, но в этом и заключается брак.

"Я действительно люблю этого парня до луны и обратно! Хотя были времена, когда я с удовольствием высадила бы его на луне и вернулась бы на Землю одна. Ведь так выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он – абсолютно мой человек. Нет никого, с кем бы я хотела пройти через эту сумасшедшую вещь, которая называется браком, кроме него. Он – моя семья. Он и дал мне семью, а также многое другое. Я мечтала о нем и люблю его до глубины души. С 12-летием, мой сладкий", – написала Эмма Хеминг-Уиллис.

Поклонники присоединились к поздравлениям по случаю годовщины брака:

Обожаю вас,

С годовщиной;

Лучшая ода мужчине, которую я когда-либо читала;

Вы невероятная пара;

Это так прекрасно;

Очень искреннее сообщение.

Брак Брюса Уиллиса и Эммы