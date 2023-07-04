На останніх термінах вагітності: дружина Бориса Джонсона замилувала ніжними кадрами з дітьми
Джерело:Керрі Джонсон
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон незабаром знову стане батьком. Його вагітна дружина Керрі показала ніжні кадри з їхніми дітьми.
Нагадаємо, що кохана Бориса Джонсона в очікуванні третьої дитини. Очевидно, до пологів залишилося зовсім небагато, в неї вже чималий животик.
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В інстаграмі Керрі Джонсон розчула фанатів чарівною фотосесією зі дітьми колишнього прем’єра. Вона опублікувала атмосферні кадри з 3-річним сином та 1,5-річною донькою. Вся сім'я гуляла у саду босоніж.
Дружина Джонсона з дітьми / Фото з її інстаграму
Сама дружина Джонсона була в короткій літній сукні, що підкреслювала великий животик. Вже незабаром вона втретє стане мамою.
Залишилося зовсім небагато. Дякую за те, що зафіксували кілька моментів спокою перед тим, як почнуться справжні веселощі,
– написала під публікацією Керрі.
Керрі Джонсон з донькою / Фото з її інстаграму
Вона показала щасливі моменти з малюками далеко від міської метушні.
Додамо, що жінка часто показує сімейні кадри. Зокрема, кілька днів тому Керрі опублікувала відео з Борисом Джонсоном та дітьми на відпочинку біля моря.
Нагадаємо, що Керрі – третя дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. До заміжжя з політиком вона була активісткою в галузі екології. Їхній роман розпочався у 2018 році, коли він ще був одружений з Мариною Віллер.
Сам Борис Джонсон незабаром стане батьком увосьме. У нього є четверо спадкоємців від Марини Вілер, з якою він прожив 25 років, двоє – від нинішньої дружини та позашлюбна донька.