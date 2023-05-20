Про те, що Борис Джонсон знову стане батьком, Керрі Джонсон оголосила у себе в інстаграмі. У них уже є двоє спільних дітей – 3-річний син Вілфред і донька Ромі, якій усього 1 рік. Ще одного малюка політична активістка народить через кілька тижнів, вона на 8 місяці вагітності.

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Борис Джонсон стане батьком ввосьме

Новий член команди з'явиться всього за кілька тижнів. Я почувалася досить виснаженою протягом останніх 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком,

– поділилася Керрі Джонсон.

До речі, Вілфред уже знає, що в нього з'явиться братик або сестричка, тоді як Ромі поки що не усвідомлює, що на неї чекає.

"Вілф у захваті від того, що знову стане старшим братом, і безперервно базікає про це. Не думаю, що Ромі здогадується, що нас чекає. Скоро вона зрозуміє", – чуттєво додала дружина Бориса Джонсона.

Дружина Бориса Джонсона з дітьми / Фото з інстаграму Керрі

Дружина Бориса Джонсона вагітна втретє / Фото з інстаграму Керрі

Варто зауважити, що 35-річна Керрі – це третя дружина Бориса Джонсона. Вона була першою неодруженою партнеркою прем'єр-міністра Великої Британії, яка жила на Даунінг-стріт, адже шлюб вони уклали лише у травні 2021 року, коли природоохоронниця вже народила сина.

У Бориса Джонсона також є четверо дітей від другого шлюбу з дочкою журналіста й телеведучого Чарльза Вілера Мариною Вілер:

30-річна донька Лара Леттіс;

28-річний Міло Артур;

26-річна Кассія Пічез;

24-річний син Феодор Аполлос.

Крім того, в експрем'єра Великої Британії є позашлюбна донька Стефані Макінтайр, яку народила його консультантка з мистецтва Хелен. Тож дитина від Керрі стане для Джонсона восьмою.