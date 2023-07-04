Напомним, что любимая Бориса Джонсона в ожидании третьего ребенка. Очевидно, до родов осталось совсем немного, у нее уже немалый животик.

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В инстаграмме Керри Джонсон услышала фанатов волшебной фотосессией с детьми бывшего премьера. Она опубликовала атмосферные кадры с 3-летним сыном и 1,5-летней дочерью. Вся семья гуляла в саду босиком.



Жена Джонсона с детьми / Фото с ее инстаграммы

Сама жена Джонсона была в коротком летнем платье, подчеркивающем большой животик. Уже скоро она в третий раз станет мамой.

Осталось совсем немного. Спасибо за то, что зафиксировали несколько моментов покоя перед тем, как начнется настоящее веселье,

– написала под публикацией Керри.



Кэрри Джонсон с дочерью / Фото с ее инстаграммы

Она показала счастливые моменты с малышами вдали от городской суеты.

Добавим, что женщина часто показывает семейные кадры. К примеру, несколько дней назад Керри опубликовала видео с Борисом Джонсоном и детьми на отдыхе у моря.

Напомним, что Керри – третья супруга бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. До замужества с политиком она была активисткой в области экологии. Их роман начался в 2018 году, когда он еще был женат на Марине Виллер.

Сам Борис Джонсон скоро станет отцом в восьмой раз. У него есть четыре наследника от Марины Вилер, с которой он прожил 25 лет, двое – от нынешней жены и внебрачная дочь.