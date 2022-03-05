"Другу добу в дорозі": куди Сергій Танчинець відвіз сім'ю та як допомагає українцям

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець розповів, як живе під час війни. Він зізнався, що відвіз сім'ю в Мукачево, а сам займається волонтерською діяльністю.

Відомий український виконавець та лідер рок-гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець розповів, як допомагає українцям. Він зізнався, що не може сидіти без діла.

Актуально Жахи війни та мрії про мирне майбутнє: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили нове відео на пісню "Вільні люди"

Танчинець про життя в часи війни

Я відвіз свою сім'ю до батьків у Мукачево, але без діла сидіти ніхто не може. Ми маємо величезну волонтерську організацію, якій потрібні транспортування. У нас з хлопцями три машини – здебільшого перевозимо ліки та дитяче харчування, трохи речей,

– розповів Сергій Танчинець.

Музикант поділився, що з колегами возить речі до київських лікарень. Натомість зі столиці вони вивозять мам з дітьми: "Наразі ми другу добу в дорозі, переночували у Вінниці".

Сергій Танчинець розповів, що дуже багато людей виїжджають на Західну Україну.

"Я відвозив людей на Захід України, і на перевалі Нижні Ворота ми простояли 8 годин у 15-кілометровому заторі. В основному автомобілі їхали з Києва та Харкова. Величезна кількість людей також залишилася у Києві. Багато чоловіків пішли ставати на облік у військкомат, бо не можуть сидіти без роботи. ТРо зараз укомплектовані, їм потрібно чекати на черги", – додав артист.

Зауважимо, волонтерською діяльністю також займаються Ірина Федишин з чоловіком. Тоді як співачка з мамою й дітьми ліплять вареники для біженців, Віталій Човник пішов у тероборону.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!