У суботу, 23 січня, мав відбутися другий ефір грандіозного, загадкового шоу "Маска". Проте його не покажуть у зв'язку з трагічною пожежею в будинку престарілих у Харкові. На коли перенесли випуск – читайте далі.

21 cічня в Харкові спалахнула страшна пожежа у будинку для літніх людей. Вона забрала життя 15 людей. Президент Володимир Зеленський оголосив 23 січня загальнонаціональним трауром за загиблими. Саме через це на телебаченні скасують трансляції розважальних програм. Про це мовиться на офіційній сторінці шоу "Маска" в інстаграмі.

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"Згідно з рішенням президента 23 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття. Другий випуск шоу "Маска" вийде в ефір у суботу, 30 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна", – написано в публікації.

Що відомо про пожежу у Харкові

21 січня о 15:03 в Харкові спалахнула пожежа у двоповерховому будинку для престарілих. На той момент там перебували 33 людини, 15 з яких загинули. Серед врятованих осіб 11 отримали травми. 9 госпіталізували до лікарень, а ще 2 відмовилися від госпіталізації.

Витрати, які необхідні для лікування постраждалих під час пожежі, візьме на себе міська влада. Також адміністрація оплатить організацію похоронів загиблих.

Правоохоронці називають попередню причину займання – необережне поводження з електрообігрівачами. Проте не відкидають варіанти про підпал і замикання електромережі. Також відомо, що будинок працював нелегально, а за документами його взагалі не існує в Харкові.

Поліція затримала 4 людей: власника будинку, орендатора та його дружину, адміністратора, який координував роботу "Золотого часу". Також є інформація, що літні люди на момент трагедії могли бути без нагляду, проте наразі такі дані офіційно не підтверджені.

У Харкові 22 січня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський оголосив 23 січня загальнонаціональним трауром.