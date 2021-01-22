В субботу, 23 января, должен был состояться второй эфир грандиозного, загадочного шоу "Маска". Однако его не покажут в связи с трагическим пожаром в доме престарелых в Харькове. На когда перенесли выпуск – читайте далее.

21 января в Харькове вспыхнул страшный пожар в доме престарелых. Он унес жизни 15 человек. Президент Владимир Зеленский объявил 23 января общенациональным трауром по погибшим. Именно из-за этого на телевидении отменят трансляции развлекательных программ. Об этом говорится на официальной странице шоу "Маска" в инстаграме.

Интересно Маска 1 выпуск: загадочный иностранец среди участников и пятый судья шоу

"Согласно решению президента 23 января в Украине объявлен днем траура по погибшим на Харьковщине. Выражаем искренние соболезнования. Второй выпуск шоу "Маска" выйдет в эфир в субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина", – написано в публикации.

Что известно о пожаре в Харькове

21 января в 15:03 в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме для престарелых. На тот момент там находились 33 человека, 15 из которых погибли. Среди спасенных лиц 11 получили травмы. 9 госпитализировали в больницы, а еще 2 отказались от госпитализации.

Расходы, которые необходимы для лечения пострадавших при пожаре, возьмут на себя городские власти. Также администрация оплатит организацию похорон погибших.

Правоохранители называют предварительную причину возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями. Однако не исключают варианты о поджоге и замыкании электросети. Также известно, что дом работал нелегально, а по документам его вообще не существует в Харькове.

Полиция задержала 4 человек: владельца дома, арендатора и его жену, администратора, который координировал работу "Золотого времени". Также есть информация, что пожилые люди на момент трагедии могли быть без присмотра, однако пока такие данные официально не подтверждены.

В Харькове 22 января – день траура по погибшим. Президент Владимир Зеленский объявил 23 января общенациональным трауром.