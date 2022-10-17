"Знищити": Коля Сєрга пообіцяв розплатитися з окупантами після атаки дронів на Київ

Учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга після атаки дронів на Київ написав новий вірш. Він пообіцяв слідкувати за тим, щоб всі наступні покоління пам'ятали про злочини росіян.

Український музикант і ведучий Коля Сєрга емоційно відреагував на атаку столиці дронами-камікадзе. Він написав вірш, в якому пообіцяв розплатитись з росіянами.

До слова Ведучий Єгор Гордєєв показав свій будинок у Києві, який розтрощив дрон-камікадзе – фото до сліз

Коля Сєрга написав вірш

Артист написав та опублікував у мережі новий вірш "Знищити". У ньому він пообіцяв, що слідкуватиме за тим, щоб покоління українців не забули про всі злочини ворога.

Знищити. Кожного, хто причетний до цієї війни. Російських солдатів, колаборантів, чиновників, артистів, блогерів. Всіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п'ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні онуки. І Культурний Десант особисто буде слідкувати за тим, щоб нічого не стерлося і все пам'яталось через роки. Знищити,

– написав Коля Сєрга.

Коля Сєрга написав вірш після атаки на Київ: відео

Як зірки реагують на обстріли Києва

Зірковий бомонд не стримує гніву та емоційно коментує черговий терористичний акт з боку Росії. Знаменитості закликають триматися та бути в укриттях на час тривоги.

Ворожий дрон влучив у будинок в Шевченківському районі – як виявилося, це дім Єгора Гордєєва, шоумена і ведучого. Його квартира вщент зруйнована.

Наталія Могилевська показала, як над її домом пролетів дрон-камікадзе. Співачка розповіла, що намагалась з сусідами його збити.

Текст вірша Колі Сєрги

Ісус казав бути милосердним

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

наосліп заряджаю кулі,

слина як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання - знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога – до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота.

Мій ворог не тварина, бо у тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збити хрести,

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити,

знищити.