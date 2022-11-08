Доводиться економити, – Камалія розповіла, як через війну збіднів її чоловік-мільярдер

Камалія одружена з пакистанським мільярдером Захуром. У нього кілька бізнесів в Україні, але через повномасштабну війну майже всі вони "заморожені". Співачка, яка звикла до роскоші, каже, що зараз доводиться економити.

Зіркова сім'я залишила розкішний маєток під Києвом і виїхала до Лондона, де змушена вживатися з дітьми Захура від першого шлюбу. Там одна няня на чотирьох дітей, тож Камалії доводиться і готувати, і прибирати, і за доньками доглядати. Мільярдер з Пакистану каже, що так буде доти, доки не закінчиться війна.

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Камалія економить, бо її чоловік-мільярдер збіднів

"Бізнесу практично нема. Всі офісні центри порожні, заводи працюють на 30-40% потужності. І воно не працюватиме, поки війна не закінчиться", – пояснює Мохаммад Захур.

Камалія жаліється, що теж не може забезпечувати сім'ю, адже всі концерти зараз благодійні. До того ж у неї свій фонд, який теж потребує вкладень.

Доводиться економити. Ми не ходимо так часто до якихось ресторанів дорогих. Немає настрою, нерадісно, не хочеться. Чоловіку тяжко, і в мене зараз немає комерційних концертів, тільки благодійні. Усе йде у фонд, усе йде на допомогу. Тому зараз не до розкоші,

– поділилася Камалія.

Камалія з чоловіком Захуром / Фото з інстаграму співачки