"Доведеться звертатись до психолога": як війна й стрес позначились на здоров'ї MamaRika

Українська співачка MamaRika зізналась, що війна та постійний стрес позначились на її здоров'ї. Зірка задумується над тим, щоб звернулась до психолога.

Українська співачка MamaRika перші дні війни провела в Україні, а згодом виїхала за кордон й жила в Польщі. Цей час був дуже важкий для артистки й позначився на її здоров'ї. Хоч зараз зірка вже на рідній землі, стрес дається взнаки.

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MamaRika про проблеми зі здоров'ям через стрес

Співачка розповіла, що через стресовий стан у неї з'являються думки сходити до психолога й з'явились проблеми зі здоров'ям. Хоч раніше вона була "сама для себе психологом" й могла впоратись з проблемами.

Думка звернутися до психолога, мабуть, є. Але я думаю, що основна робота має бути прямо над собою. Зараз у мене знову повилазило дуже багато хронічних хвороб. Є проблеми зі шлунком… тому я зараз повністю обстежуюсь,

– зізналась зірка.

"Я зрозуміла, що голова та шлунок пов'язані. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров'ям на цьому ґрунті. Тому мені доведеться або звертатися до психолога, або просто домовлятися з собою", – додала вона.

, MamaRika важко переживала розлуку з чоловіком . Хоч вони спілкувались онлайн кожного дня, стосунки на відстані були для подружжя непростими.

Виконавиця додала, що на тлі стресу у неї почало зникати грудне молоко, однак вона продовжувала годувати дитину.

"Моя лактолог сказала, що в цей час не можна відлучати дитину від грудей і дала пораду частіше годувати дитину. Вона казала: "Невідомо, чи знайдете їжу, каші. Молоко – це єдиний шанс для ваших дітей вижити, якщо опинитесь у місці, звідки не зможете виїхати". Для цього, звичайно, мені слід було скласти нерви в коробочку, опанувати себе. Але, дякувати Богу, все відновилося, і я годую далі", – поділилась MamaRika.



MamaRika з сином / Фото з інстаграму MamaRika