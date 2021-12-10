З дорослим подарунком і доньками Анатоліча: Влад Яма з розмахом відсвяткував 6-річчя сина

У четвер, 9 грудня, сину Влада Ями виповнилося 6 років. У день народження первістка батьки влаштували сімейний день і гучну вечірку з зірковими дітьми. Серед гостей був Анатолій Анатоліч з доньками.

Лише нещодавно Влад та Ліліана Ями почали показувати сина в мережі. У день народження зіркова пара не могла залишити Леона без публічних привітань. В інстаграм-сторіс вони опублікували серію його архівних фото зі святкувань у попередні роки.

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Так, суддя "Танців з зірками" чи не вперше показав, як виглядав його первісток у перші роки життя. Зірковий татусь поностальгував за таким віком Леона і зауважив, як швидко летить час.

Святкування днів народжень сина Влада Ями / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

З 6-річчям хлопчика привітали з самого ранку. Батьки вручили йому величезну коробку з дорослою іграшкою – конструктором LEGO "Бетмобіль". Ліліана зауважила, що ця забавка для дітей з 16 років, однак, на її думку, Лео доріс до неї.

З нагоди дня народження Влад Яма влаштував сину гучну вечірку у фешенебельному ресторані Києва. Леон покликав на святкування всіх своїх друзів, а його батьки – зіркового кума Анатолія Анатоліча з доньками.

Дітей розважали аніматори. На завершення святкування під феєрверки винесли величезний дворівневий торт.

Вечірка до дня народження сина Влада Ями / Фото з інстаграму танцівника

Вечірка до дня народження сина Влада Ями / Фото з інстаграму танцівника

Вечірка до дня народження сина Влада Ями / Відео з інстаграм-сторіс Анатолія Анатоліча