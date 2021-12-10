Только недавно Влад и Лилиана Ямы начали показывать сына в сети. В день рождения звездная пара не могла оставить Леона без публичных поздравлений. В инстаграме они опубликовали серию его архивных фото с празднований в предыдущие годы.

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Судья "Танцев со звездами" едва ли не впервые показал, как выглядел его первенец в первые годы жизни. Звездный папаша поностальгировал по возрасту Леона и заметил, как быстро летит время.

Празднование дней рождений сына Влада Ямы / Фото из инстаграм-сториз танцовщика

С 6-летием мальчика поздравили с самого утра. Родители вручили ему огромную коробку со взрослой игрушкой – конструктором LEGO "Бетмобиль". Лилиана заметила, что эта игра для детей с 16 лет, однако, по ее мнению, Лео дорос до нее.

В честь дня рождения Влад Яма устроил сыну громкую вечеринку в фешенебельном ресторане Киева. Леон позвал на празднование всех своих друзей, а его родители – звездного кума Анатолия Анатолича с дочерьми.

Детей развлекали аниматоры. В завершение празднования под фейерверки вынесли огромный двухуровневый торт.

Вечеринка ко дню рождения сына Влада Ямы / Фото из инстаграма танцовщика

Вечеринка ко дню рождения сына Влада Ямы / Фото из инстаграма танцовщика

Вечеринка ко дню рождения сына Влада Ямы / Видео из инстаграм-сториз Анатолия Анатолича