Надя Дорофєєва про підопічного з "Голосу країни-12", який служить у ЗСУ: "Хвилювався за мене"

Учасник "Голосу країни" Олександр Свіріденко до війни був в оркестрі Міноборони, а після її початку став до лав ЗСУ. Його тренерка Надя Дорофєєва розповіла, чи підтримує зв'язок з підопічним.

Учасник військового оркестру Міністерства оборони України Олександр Свіріденко з'явився на "Голосі країни" у 2 випуску з піснею "О мамо". Він обернув два тренерські крісла – Олі Полякової і Наді Дорофєєвої.

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Надя Дорофєєва про підопічного в ЗСУ

Олександр Свіріденко обрав собі за тренерку Надю Дорофєєву і вже встиг з нею попрацювати у межах шоу. Та коли настала повномасштабна війна, він пішов захищати Україну у лавах ЗСУ.

Надя Дорофєєва зізналась, що постійно підтримує контакт зі своїм підопічним. Вона додала, що Сашко одним із перших написав їй 24 лютого.

Взаємини з Сашею – це щось особливе для мене, як для тренерки. Він зарекомендував себе, як найвідповідальніша людина у моїй команді. Коли почалася війна, Саша один із перших людей, який мені написав, як у мене справи. Він хвилювався за мене. Зараз він на фронті, і ми постійно на зв'язку. Саша неймовірна людина, він дуже талановитий, при цьому щирий. Я ним дуже пишаюся,

– поділилась співачка.

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Зауважимо, Олександр Свіріденко не втрачав бойового духу на фронті. Він навіть знаходив час, щоб грати та співати пісні. Також виступав разом зі Святославом Вакарчуком.

До того ж кілька місяців тому на фронті під акомпанемент гітари він виконав авторську пісню "Єдина". Зворушлива композиція тоді розчулила зіркову тренерку Надю Дорофєєву. У коментарях вона залишила воїну слова: "Пишаюсь тобою".