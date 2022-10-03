Участник военного оркестра Министерства обороны Украины Александр Свириденко появился на "Голосе страны" во 2 выпуске с песней "О мамо". Он повернул два тренерских кресла – Оли Поляковой и Нади Дорофеевой.

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Надя Дорофеева о подопечном в ВСУ

Александр Свириденко выбрал себе за тренера Надю Дорофееву и уже успел с ней поработать в рамках шоу. Но когда наступила полномасштабная война, он пошел защищать Украину в рядах ВСУ.

Надя Дорофеева призналась, что постоянно поддерживает контакт со своим подопечным. Она добавила, что Саша одним из первых написал ей 24 февраля.

Взаимоотношения с Сашей – это нечто особенное для меня, как для тренера. Он зарекомендовал себя как самый ответственный человек в моей команде. Когда началась война, Саша один из первых людей, написавших мне, как у меня дела. Он беспокоился за меня. Сейчас он на фронте и мы постоянно на связи. Саша невероятный человек, он очень талантлив, при этом искренний. Я им очень горжусь,

– поделилась певица.

"Голос країни" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Свириденко

Отметим, Александр Свириденко не терял боевого духа на фронте. Он даже находил время, чтобы играть и петь песни. Также выступал вместе со Святославом Вакарчуком.

К тому же, несколько месяцев назад на фронте под аккомпанемент гитары он исполнил авторскую песню "Единая". Трогательная композиция тогда растрогала звездную тренер Надю Дорофееву. В комментариях она оставила воину слова: "Горжусь тобой".