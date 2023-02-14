Романтичні поцілунки: Кацурін поділився милими світлинами з Надею Дорофєєвою

У День святого Валентина зірки зворушливо вітають своїх коханих зі святом. Ресторатор Міша Кацурін показав романтичні поцілунки з Надею Дорофєєвою на камеру.

Цими фото Кацурін вирішив ніжно привітати свою кохану з Днем святого Валентина. Він просто замилував мережу спільними кадрами зі співачкою Дорофєєвою.

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До Дня закоханих ресторатом поділився добіркою світлин з власного архіву. На всіх фото Кацурін та Дорофєєва демонстрували свої почуття та романтично цілувалися.

"Не відривався би ні на секунду", – зворушливо підписав світлини Кацурін.



Надя Дорофєєва ніжно цілується з коханим Кацуріним / Фото з соцмереж

Додамо, що Дорофєєва також відреагувала на милу публікацію свого коханого у коментарях. Співачка написала "Міша" та додала смайлики зі сльозами та розбите сердечко, натякнувши, що її дуже зворушив пост Кацуріна. До того ж, Надя зробила репост фото у сторіз на своїй сторінці.



Надя Дорофєєва з коханим Мішею Кацуріним / Фото з соцмереж

Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої