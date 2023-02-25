"Хочеться забути той жах": чому донька Олени Кравець не святкує 20-річчя

Старшій доньці акторки Олени Кравець виповнилося 20 років. Однак день народження вона не святкувала, бо народилася в день, коли Росія розв'язала повномасштабну війну, 24 лютого.

У час, коли зірки з болем згадували початок повномасштабної війни, Марії Кравець було не до святкування. З нагоди 20-річчя вона опублікувала зворушливий пост про найскладніший для українців рік, за який подорослішали всі.

До теми Дзідзьо зворушливо привітав маму з днем народження та показав її рідкісне фото

Доньці Олени Кравець виповнилося 20 років

Так вийшло, що я народилася в день, який зовсім не хочеться святкувати. День, котрий ліпше просто стерти з пам'яті та забути весь той жах,

– написала Марія Кравець.

Іменинниця навіть розсекретила, що загадала, задуваючи свічки – мирне небо над Україною та "світ без русні", як написала в інстаграм-сторіс.

"Є лише два бажання. По-перше, мрію зустріти свій 21-й день народження в Україні, де кожен клаптик землі під мирним небом. А по-друге, думаю, ви самі знаєте. Дякую ЗСУ, що маю змогу в цей день бути вдома в Україні, у своєму рідному місті з найближчими", – наголосила дівчина.

Донька Олени Кравець Марія в день народження / Фото з інстаграму дівчини

Донька Олени Кравець Марія в день народження / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, Олена Кравець ділилася, що рік тому, на 19-річчя, Марія хотіла зібрати друзів на вечірку, але 24 лютого прокинулася не від привітань, а від вибухів. Вона з чоловіком і двійнятами зібрала речі й заїхала по іменинницю, щоб тікати з Києва.

"Я була розібрана на шматки, я була в такому ступорі, що я не розуміла взагалі, що відбувається, і постійно плакала... Такий день народження у дочки був", – казала зірка рік тому.