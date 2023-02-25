Во время, когда звезды с болью вспоминали начало полномасштабной войны, Марии Кравец было не до празднования. По случаю 20-летия она опубликовала трогательный пост о самом сложном для украинцев годе, за который повзрослели все.

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Дочери Елены Кравец исполнилось 20 лет

Так вышло, что я родилась в день, который совсем не хочется праздновать. День, который лучше просто стереть из памяти и забыть весь ужас,

– написала Мария Кравец.

Именинница даже рассекретила, что загадала, задувая свечи – мирное небо над Украиной и "мир без русни", как написала в инстаграм-сторис.

"Есть только два желания. Во-первых, мечтаю встретить свой 21-й день рождения в Украине, где каждый клочок земли под мирным небом. А во-вторых, думаю, вы сами знаете. Спасибо ВСУ, что имею возможность в этот день быть дома в Украине, в своем родном городе с самыми близкими", – подчеркнула девушка.

Дочь Елены Кравец Мария в день рождения / Фото с инстаграма девушки

Дочь Елены Кравец Мария в день рождения / Фото с инстаграма девушки

Напомним, Елена Кравец делилась, что год назад, к 19-летию, Мария хотела собрать друзей на вечеринку, но 24 февраля проснулась не от поздравлений, а от взрывов. Она с мужем и двойняшками собрала вещи и заехала за именинницей, чтобы бежать из Киева.

"Я была разобрана на куски, я была в таком ступоре, что я не понимала вообще, что происходит, и постоянно плакала... Такой день рождения у дочери был", – говорила звезда год назад.