Донька Кошового із сарказмом відреагувала на хейт за російські пісні: "Підписники пішли"

15-річна донька Євгена Кошового нарвалась на критику через відео, які знімала під російську музику. Вона відреагувала на хейт в іронічному стилі, порадівши новим підписникам.

Донька гумориста та актора Євгена Кошового зіштовхнулась з критикою у свій бік. У роликах, які Варвара викладала в мережу, вона використовувала російські пісні.

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Донька Кошового відреагувала на хейт

Скандал з 15-річною донькою Кошового набув розголосу в мережі. Дівчина не змовчала у відповідь та опублікувала інстаграм-сторіз, де пораділа новим підписникам. Вона подякувала пресі за рекламу її соціальних мереж.

Ура, підписники пішли! Дякую всім ЗМІ, які просувають мій тікток та інстаграм,

– написала зіркова донька.

Варвара Кошова відреагувала на хейт / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що окрім цього, Варвара Кошова обмежила можливість коментування деяких відео, а також видалила майже усі ролики з російськими піснями зі своєї сторінки.