Бывшая падчерица Потапа и дочь его экс-жены Горовой – Наталья, призналась, что из-за работы ее отчислили из Университета. Она училась на магистра и параллельно работала пиарщицей у Мишель Андраде.

Сначала Наталья ничего не говорила маме, но Ирине Горовой проговорился ее младший сын Андрей. Хоть она и восстановилась в вузе, но ситуация была не из приятных. Именно мама заставила Наталью вернуться в университет.

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Я помню, что это было перед маминым интервью. Я приехала, сидит она и ее менеджер, а я вижу, что настроение у нее (мамы, – Showbiz 24) не очень хорошее. И она говорит: "Наташа, а как там с университетом дела?". И я понимаю, что она знает,

– вспомнила девушка.

Но недавно дочь Горовой уволилась из компании MOZGI Entertainment и ушла с должности пиарщицы Мишель Андраде. Она хочет сама себе доказать, что может работать без известной мамы. Сейчас она работает в IT-компании, где занимается пиаром и организацией встреч.

Стоит напомнить, что Ирина Горовая родила дочь Наталью в 1997 году. Кто стал отцом девушки – неизвестно. Бизнесвумен также родила сына Андрея от своего экс-мужа Алексея Потапенко (Потапа). После развода они поровну разделили воспитание сына.