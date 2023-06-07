З пірсингом і декольте: 15-річна донька Євгена Кошового вразила дорослими фото

В очільника студії "Квартал 95" Євгена Кошового двоє доньок – молодша Серафима та старша Варвара, якій 15 років. Якщо раніше мережею ширилися її кадри з сімейних фотосесій, то зараз вона публікує виключно свої дорослі фото.

У Варвари Кошової 21 тисяча підписників в інстаграмі й усього два дописи. Днями вона поділилася новими селфі, на яких виглядає зовсім дорослою.

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Як виглядає 15-річна донька Кошового

Варя позувала в чорному топі на тонких бретельках і з глибоким декольте. Для фото вона зробила виразний макіяж з акцентом на губи та підвела очі. З прикрас на ній ніжна підвіска у вигляді серця. Крім того, у доньки Євгена Кошового є пірсинг носа.

Донька Євгена Кошового Варя / Фото з інстаграму дівчини

Донька Євгена Кошового Варя / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що раніше Варя нарвалася на хейт через російську музику. У її тіктоці з'явилися відео під треки російських артистів, а після обурливих реакцій вона обмежила коментарі. Згодом дівчина з сарказмом відреагувала на критику та подякувала пресі за піар. До того ж російською мовою.

"Ура, підписники пішли! Дякую всім ЗМІ, які просувають мій тікток та інстаграм", – написала Варя у сторіс.