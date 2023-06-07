У Варвары Кошевой 21 тысяча подписчиков в инстаграме и всего два поста. На днях она поделилась новыми селфи, на которых выглядит совсем взрослой.

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Как выглядит 15-летняя дочь Кошевого

Варя позировала в черном топе на тонких бретельках и с глубоким декольте. Для фото она сделала выразительный макияж с акцентом на губы и подвела глаза. С украшений на ней нежная подвеска в виде сердца. Кроме того, у дочери Евгения Кошевого есть пирсинг носа.

Дочь Евгения Кошевого Варя / Фото с инстаграма девушки

Дочь Евгения Кошевого Варя / Фото с инстаграма девушки

Напомним, что ранее Варя нарвалась на хейт из-за русской музыки. В ее тиктоке появились видео под треки российских артистов, а после возмутительных реакций она ограничила комментарии. Позже девушка с сарказмом отреагировала на критику и поблагодарила прессу за пиар. К тому же на русском языке.

"Ура, подписчики пошли! Спасибо всем СМИ, которые продвигают мой тикток и инстаграм", – написала Варя в сторис.