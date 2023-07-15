Вона татова дочка, – подруга доньки Зеленського розповіла про неї цікаві факти

15 липня донька президента України Володимира Зеленського святкує день народження. Олександра зараз навчається на юридичному факультеті. Її близька подруга Марія Кравець розповіла цікаві факти про життя доньки глави держави.

Олександрі сьогодні виповнюється 19 років. Спогадами про дружбу з нею поділилася її подруга (донька Олени Кравець – 24 Канал) в ефірі "Сніданку. Вихідний".

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Дівчата чудово дружили під час навчання у школі. Крім того, вони постійно перетиналася на знімальному майданчику "Вечірнього кварталу" та товаришували сім'ями.

За словами подруги, Олександра завжди була душею компанії у школі та мала багато друзів.

У нас була така компанія дітей "Кварталу" і ми усі були законекткчені одне з одним. Наші батьки були завжди разом і ми були завжди разом. Я згадую це як час легкості, безтурботності, я все це з теплом згадую. Усі хотіли з нею грати та дружити, і це якось відчувалося. З нею завжди було цікаво,

– пригадала Марія Кравець.

Згодом, через повномасштабну війну в Україні, Олександрі довелося припинити вести соцмережі та спілкуватися з друзями так, я це було раніше. До того ж, зараз дівчина не має змоги бачитися зі своїм татом.

"Вона була більше татова донечка. Вона дуже сильно любить своїх батьків. Але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається дуже для неї складно, як і для нас усіх", – розповіла Марія.



Донька Володимира Зеленського з батьками / Фото з соцмережах

Додамо, що зараз Марія Кравець та Олександра Зеленська не підтримують такий тісний зв'язок, адже донька президента обмежила коло контактів.

Я зараз взагалі не знаю її жодної сторінки у соцмережах. Але було б цікаво, як складається її життя. Вона дуже добра дівчинка, дуже світла. Я бажаю миру, хочеться, щоб ти кайфувала від цього життя, настав мир і нічого не бійся, усе вийде,

– передала вітання Марія.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, що його донька Олександра та син Кирило зараз перебувають в Україні. Донька президента навчається в одному з українських вишів на юриста — вона успішно склала іспити та перейшла на другий курс.