Щасливої річниці: донька Віри Брежнєвої показала нового коханого з США
Джерело:інстаграм Соні Кіперман
21-річна донька Віри Брежнєвої – Соня Кіперман зараз мешкає в США. Схоже, що там вона з головою поринула у нові стосунки. Дівчина показала фото з бойфрендом.
Соня не є активною у соціальних мережах, рідко публікує нові фото та не розповідає про особисте життя. Однак днями дівчина потішила 122-тисячну аудиторію підписників зворушливим знімком.
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Донька Віри Брежнєвої показала коханого
Зараз Соня мешкає у Сполучених Штатах Америки. Там вона зустрічається з хлопцем, якого звати Бек Добржанскі. В інстаграм-сторіс дівчина опублікувала спільне фото з коханим і адресувала йому привітання.
"Щасливої річниці, Бек", – написала Соня.
Донька Брежнєвої з хлопцем / Скриншот інстаграм-сторіс Соні
Бек також опублікував кілька кадрів обраниці. Він назвав Соню королевою та зізнався їй у коханні.
Скриншот інстаграм-сторіс Бека Добржанскі
Скриншот інстаграм-сторіс Бека Добржанскі
Що відомо про Бека Добржанскі
Новий коханий Соні Кіперман живе у Лос-Анджелесі. Він займається кікскутерінгом – екстремальним видом спорту на самокаті. Хлопець часто публікує відео з різними трюками в інстаграмі.
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