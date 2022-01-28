Донька Сніжани Єгорової пригадала, як їй порадили переїхати до Росії через позицію матері

Телеведуча Сніжана Єгорова нещодавно відзначилась заявою про те, що підтримує Путіна. Через це їй лаконічно "порадили" виїхати до Росії.

Донька Сніжани Єгорової також працює телеведучою. Вона розповідала, що про позицію матері щодо Володимира Путіна вона дізналась з новин.

Важливо Біль і сором, – донька Сніжани Єгорової, яка підтримує Путіна, прокоментувала її позицію

Стася Ровінська про випадок у садку

Донька Єгорової поділилась, що не хотіла робити публічні заяви щодо її матері. Однак випадок у дитячому садку її спантеличив.

Мене зрозуміють інші мами. Я сама мама трьох дітей. Вчора, забираючи свого сина з садочка, тато однієї дитини сказав мені: "Ви ще не в Росії? Чого ще не поїхали?" Я навіть спочатку його не зрозуміла. А потім вихователька сказала: "Може, ви не будете водити свого сина до садочка, поки все не минеться?"

– розповіла Стася Ровінська.

"Я – не моя мама. У мене є своя родина – мій чоловік, мої власні діти. І я несу за них відповідальність. Ми всі живемо тут. І я не хочу, аби вони чогось боялися. Ми підтримуємо Україну всі роки, поки триває війна. Я мусила зробити цей пост, аби захистити їх. І вголос чітко сказати про мою і нашу позицію. Дякую за підтримку друзям і колегам. Хай буде мир в Україні!" – додала вона.



Стася Ровінська з дитиною / Фото з інстаграму ведучої

Сніжана Єгорова та її заява щодо Путіна