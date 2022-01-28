Дочь Снежаны Егоровой также работает телеведущей. Она рассказывала, что о позиции матери в отношении Владимира Путина она узнала из новостей.

Важно Боль и стыд, – дочь Снежаны Егоровой, которая поддерживает Путина, прокомментировала ее позицию

Стася Ровинская о случае в садике

Дочь Егоровой поделилась, что не хотела делать публичные заявления относительно ее матери. Однако случай в детском саду ее озадачил.

Меня поймут другие мамы. Я сама мама троих детей. Вчера, забирая своего сына из садика, папа одного ребенка сказал мне: "Вы еще не в России? Чего еще не уехали?" Я даже сначала его не поняла. А потом воспитательница сказала: "Может, вы не будете водить своего сына в садик, пока все не пройдет?"

– рассказала Стася Ровинская.

"Я – не моя мама. У меня есть своя семья – мой муж, мои собственные дети. И я несу за них ответственность. Мы все живем здесь. И я не хочу, чтобы они чего-то боялись. Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война. Я должна была сделать этот пост, чтобы защитить их. И вслух четко сказать о моей и нашей позиции. Спасибо за поддержку друзьям и коллегам. Да будет мир в Украине!" – добавила она.



Стася Ровинская с ребенком / Фото из инстаграма ведущей

Снежана Егорова и ее заявление относительно Путина