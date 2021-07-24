Знаменитості активно діляться світлинами з відпочинку. На особистих сторінках у соціальних мережах вони публікують яскраві кадри, а також розповідають про країни, які обрали для відпусток.

Дивіться також Alyosha показала нові зворушливі фото з синами

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) з сім'єю полетіла в Кіпр. Там зірка ніжиться на сонечку, плаває в морі та відпочиває від насичених робочих буднів.

Під час прогулянки островом зробила декілька фотографій. На одній з них позувала разом із синами – Марком і Романом.



Alyosha з синами на Кіпрі / Фото з інстаграму Alyosha

Літній образ Alyosha

Співачка не лише прогулялася островом, а й продемонструвала стильний літній look. Вона постала перед об'єктивом у коротких джинсових шортах, які підкреслили довгі стрункі ноги. Зверху одягнула білий топ і на плечі накинула светр. Такий look поєднала з білими босоніжками.

Серед аксесуарів її образ доповнювали чорний рюкзак і великі сережки-кільця. Хвилясте волосся Олени гарно майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила косметику. Дівчина продемонструвала бездоганну золотисту засмагу.



Alyosha на Кіпрі / Фото з інстаграму Alyosha