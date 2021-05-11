Маша Полякова часто потрапляє у скандали, що пов'язані з контентом, який поширює у соціальних мережах. Ажіотаж викликала нова публікація зіркової доньки.

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Провокативне фото Маші Полякової

Дівчина сфотографувалася на вулиці. Вона постала перед камерою в мініспідниці з принтом у клітинку, худі з капюшоном і джинсовій oversize куртці. Такий зухвалий look Маша поєднала з довгими чорними чоботами.

Резонанс викликала не лише коротка спідниця дівчинки, а й те, що на фото вона позує з висунутим язиком.

Прекрасний сонячний день для прогулянки. Відчуваю наближення хейту про ніс,

– написала Полякова під фото.

Реакція мережі

У коментарях підписники Маші обговорюють не лише її ніс, а й ноги та спокусливе вбрання. Також знаменита донька не залишилася без компліментів.