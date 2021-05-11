Маша Полякова часто потрапляє у скандали, що пов'язані з контентом, який поширює у соціальних мережах. Ажіотаж викликала нова публікація зіркової доньки.
Дивіться також Оля Полякова з донькою позували в однакових купальниках: спекотні фото з Туреччини
Провокативне фото Маші Полякової
Дівчина сфотографувалася на вулиці. Вона постала перед камерою в мініспідниці з принтом у клітинку, худі з капюшоном і джинсовій oversize куртці. Такий зухвалий look Маша поєднала з довгими чорними чоботами.
Резонанс викликала не лише коротка спідниця дівчинки, а й те, що на фото вона позує з висунутим язиком.
Прекрасний сонячний день для прогулянки. Відчуваю наближення хейту про ніс,
– написала Полякова під фото.
Реакція мережі
У коментарях підписники Маші обговорюють не лише її ніс, а й ноги та спокусливе вбрання. Також знаменита донька не залишилася без компліментів.
- "Красуня!"
- "Красуня з язиком".
- "Ніс не головне. Головне – настрій!"
- "А ноги які!"
- "Носик, як носик. Звичайний".
- "Найкрасивіший ніс!"