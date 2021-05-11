Маша Полякова часто попадает в скандалы, связанные с контентом, который распространяет в социальных сетях. Ажиотаж вызвала новая публикация звездной дочери.

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Провокационное фото Маши Поляковой

Девушка сфотографировалась на улице. Она предстала перед камерой в мини-юбке с принтом в клетку, худи с капюшоном и джинсовой куртке oversize. Такой дерзкий look Маша соединила с длинными черными сапогами.

Резонанс вызвала не только короткая юбка девочки, но и то, что на фото она позирует с высунутым языком.

Прекрасный солнечный день чтобы погулять. Ух чувствую приближение Хейта про нос,

– написала Полякова под фото.

Реакция сети

В комментариях подписчики Маши обсуждают не только ее нос, но и ноги и соблазнительный наряд. Также знаменитая дочка не осталась без комплиментов.