Маша Полякова часто попадает в скандалы, связанные с контентом, который распространяет в социальных сетях. Ажиотаж вызвала новая публикация звездной дочери.
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Провокационное фото Маши Поляковой
Девушка сфотографировалась на улице. Она предстала перед камерой в мини-юбке с принтом в клетку, худи с капюшоном и джинсовой куртке oversize. Такой дерзкий look Маша соединила с длинными черными сапогами.
Резонанс вызвала не только короткая юбка девочки, но и то, что на фото она позирует с высунутым языком.
Прекрасный солнечный день чтобы погулять. Ух чувствую приближение Хейта про нос,
– написала Полякова под фото.
Реакция сети
В комментариях подписчики Маши обсуждают не только ее нос, но и ноги и соблазнительный наряд. Также знаменитая дочка не осталась без комплиментов.
- "Красавица!"
- "Красавица с языком".
- "Нос не главное. Главное – настроение!"
- "А ноги какие!"
- "Носик как носик. Обычный".
- "Самый красивый нос!"