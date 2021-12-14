Донька Олі Полякової зізналась, скільки заробляє в інстаграмі

Старша донька Олі Полякової Маша активно веде блог в інстаграмі, на якому заробляє. Вона розповіла, що за одне рекламне сторіз отримує 1500 гривень, а за допис – 2500 гривень.

Старша донька співачки Олі Полякової Маша не тільки співачка, але й блогерка. За нею в інстаграмі стежать понад 176 тисяч користувачів.

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Маша Полякова про заробіток в інстаграмі

Оскільки за дівчиною стежать вже багато людей, вона має можливість заробляти на блозі. Популярність зіркової доньки приносить їй чималий прибуток. Вартість рекламного інстаграм-сторіз становить 1500 грн, а допису – 2500.

Бо в мене вже й охоплення гарне. Близько 40 тисяч переглядів на сторіз,

– розповіла Маша Полякова.

Зірка інстаграму також поділилась, скільки найбільше їй вдалося заробити завдяки особистій сторінці.

"У мене є рекорд. За тиждень я заробила 10 тисяч гривень. І це лише завдяки рекламі", – зізналась дівчина.



Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, ще рік тому Маша Полякова заробляла менше: за рекламне сторіз вона отримувала 600 гривень, а за допис – 1600 гривень. Також вона розповідала, що стала блогеркою, бо не мала друзів в оточенні, а тому стала заводити знайомства у соціальних мережах.

Додамо, Маша Полякова – не єдина зіркова донька, що заробляє на інстаграмі. Син Потапа Андрій також веде особисту сторінку. Завдяки їй підліток отримує за одне інстаграм-сторіз – 50 доларів (що становить приблизно 1300 гривень). Та він визнавав, що якби не знамениті батьки, він би цього не отримав.