Дуже патріотично: донька Олі Полякової захопилася новим хобі

Співачка Оля Полякова розповіла про нове хобі її молодшої доньки Аліси. Виявляється, дівчинка має хист до рукоділля, бо в свої 11 років вже вишиває хрестиком.

Про нове патріотичне хоті доньки Оля Полякова розповіла в Instagram-stories. Артистка раніше показувала, як з двома доньками відпочивала в Буковелі.

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У соцмережі Полякова показала, який талант має її 11-річна донька. За словами зіркової мами, Аліса зосереджено вишиває хрестиком. При тому, дівчинка вишиває не що небудь, а цілий український рушник.



Донька Олі Полякової почала вишивати / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Щоправда, дівчинка зазначила, що хрестиком на цій тканині важко вишивати, бо "малюнок замалий", тому вона стала вишивати "паличками".



Донька Олі Полякової почала вишивати / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Додамо, що з початком війни Оля Полякова відвезла своїх доньок до Великої Британії, де дівчата навчаються і живуть. 18-річна Маша швидко адаптуватися і постійно там, а молодша Алісі сумує за домом, тож, за можливості, співачка забирає дитину до України.

Днями Оля Полякова показала свої фото у найбільшій вазі. Артистка розповіла, що колись набрала 22 кілограми й поділилась світлинами з того періоду.