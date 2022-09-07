17-річна Маша активно веде сторінку у тік-тоці, де розповідає шанувальникам про життєві події. Так, днями дівчина повідомила, що відмовилася від навчання за кордоном.

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Донька Полякової через хлопця відмовилася від навчання в Лондоні

Ще до початку повномасштабного вторгнення у Маші були романтичні стосунки. Коли росія напала на Україну, вона разом з мамою та сестрою виїхала з України. Ймовірно, коханий Маші – Денис залишився вдома. Нещодавно стало відомо, що Полякова вступила до музичного університету BMus в Лондоні. Однак перед початком навчального року Полякова вирішила відмовитися від навчання. Причиною цього став саме хлопець. Маша прагне бути разом з коханим. Ймовірно, тепер вона навчатиметься в Україні, але наразі невідомо, де саме.

Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця,

– повідомила Маша.

Нагадаємо, раніше Маша мріяла навчитися в США, у Берклі, куди полетіла Jerry Heil. Однак через війну Оля Полякова не змогла оплатити навчання доньки у цьому престижному закладі, яке коштує близько 40 тисяч доларів на рік.

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