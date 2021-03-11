Донька Олі Полякової станцювала з крапельницею у лікарні: відео

Донька української співачки Олі Полякової – Маша Полякова потрапила до лікарні. Причиною госпіталізації став апендицит. Дівчина здивувала відео, де танцювала з крапельницею у палаті.

У середу, 10 березня, старша донька Олі Полякової поділилася відео з карети швидкої допомоги та лікарняної палати. Дівчина розповіла, що її госпіталізували з апендицитом.

До теми Донька Олі Полякової потрапила до лікарні: відео з палати

Ймовірно, Маша Полякова перебуває в одній з приватних столичних клінік, де сама лежить у просторій палаті. У своєму блозі в інстаграмі зіркова донька опублікувала ролик, який зняла прямо там.

Маша Полякова танцює з крапельницею

Дівчина сама розважає себе, перебуваючи на лікуванні. Маша станцювала у палаті, тримаючи крапельницю у руці. Вона постала перед камерою у чорній oversize футболці з білим принтом та штанах. Волосся зібрала у недбалий пучок ззаду.

"Мої розваги у лікарні", – коротко написала в публікації Полякова.

У коментарях підписники Маші бажають їй швидкого одужання.