Донька Олі Полякової розповіла, який коштовний подарунок зробила мамі на день народження

Українська співачка Оля Полякова тиждень тому відсвяткувала день народження. Донька співачки Маша зізналась, що подарувала їй хрестик зі смарагдами, на який заробила самостійно.

17 січня відома українська співачка Оля Полякова відсвяткувала 38-річчя. У цей день її друзі та близькі засипали зірку подарунками. Особливий презент підготувала також її донька.

Цікаво Моя королева ночі, – Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження

Що Оля Полякова отримала в подарунок від доньки

Маша Полякова розповіла, що хотіла подарувати зірковій матусі щось таке, що залишиться з нею назавжди. Тому вирішила презентувати мамі ювелірну прикрасу – хрестик.

Я подарувала їй хрестик зі смарагдами. Я його купила лише за гроші, які власноруч заробила. Хіба що тисячу гривень мені тато дав. Але все інше я заробила самостійно,

– зізналась зіркова донька.

, донька Олі Полякової отримує заробіток з особистого блогу в інстаграмі. Так, за одне рекламне сторіз вона отримує 1500 гривень, а за допис – 2500 гривень.



Оля Полякова з донькою / Фото з інстаграму зірки

Також Маша Полякова розповіла, що планувала стати учасницею конкурсу "Голос. Діти": "Учасницею можна було стати лише в тому випадку, якщо тобі немає 15 років. Кастинг на шоу був третього березня, а день народження у мене другого. Не вдалося".

Як Оля Полякова провела день народження