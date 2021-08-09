Епатажна 16-річна дівчина вкотре приголомшила прихильників. Вона оприлюднила кадр з нової фотосесії, де позувала на камеру в неординарному образі.

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Новий образ Маші Полякової

На новому знімку Маша постала перед об'єктивом у білій сорочці, поверх якої одягнула чорний сарафон. Довге волосся розпустила, вклавши у легкі хвилі. На обличчі вона зробила темний макіяж з бордовою помадою на губах і чорними стрілками на повіках.

Увагу публіки привернув також хрест, який Полякова намалювала на лобі. Дівчина зображувала вампірку.

У фотосесії також взяв участь друг Маші. Він позував у неї на руках з "кривавими" знаками біля рота та в зоні грудей.



Маша Полякова з другом посеред лісу / Фото з інстаграму Маші Полякової

Реакція мережі

Користувачі мережі по-різному прокоментували таку світлину. Прихильникам Маші кадр дуже сподобався, але є й ті, хто не зрозумів сенсу фотосесії.

"Як завжди, на висоті!"

"Дуже круто!"

"Круте фото!"

"Машо, це вогонь!"