Епатажна 16-річна дівчина вкотре приголомшила прихильників. Вона оприлюднила кадр з нової фотосесії, де позувала на камеру в неординарному образі.
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Новий образ Маші Полякової
На новому знімку Маша постала перед об'єктивом у білій сорочці, поверх якої одягнула чорний сарафон. Довге волосся розпустила, вклавши у легкі хвилі. На обличчі вона зробила темний макіяж з бордовою помадою на губах і чорними стрілками на повіках.
Увагу публіки привернув також хрест, який Полякова намалювала на лобі. Дівчина зображувала вампірку.
У фотосесії також взяв участь друг Маші. Він позував у неї на руках з "кривавими" знаками біля рота та в зоні грудей.
Маша Полякова з другом посеред лісу / Фото з інстаграму Маші Полякової
Реакція мережі
Користувачі мережі по-різному прокоментували таку світлину. Прихильникам Маші кадр дуже сподобався, але є й ті, хто не зрозумів сенсу фотосесії.
- "Як завжди, на висоті!"
- "Дуже круто!"
- "Круте фото!"
- "Машо, це вогонь!"
- "Це як фільм жахів".
- "Невдалий початок публічного життя!"
- "Дурне фото".
- "А що класного? Поясніть, будь ласка".