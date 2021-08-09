Эпатажная 16-летняя девушка в очередной раз ошеломила поклонников. Она обнародовала кадр из новой фотосессии, где позировала на камеру в неординарном образе.

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Новый образ Маши Поляковой

На новом снимке Маша предстала перед объективом в белой рубашке, поверх которой надела черный сарафон. Длинные волосы распустила, уложив в легкие волны. На лице она сделала темный макияж с бордовой помадой на губах и черными стрелками на веках.

Внимание публики привлек также крест, который Полякова нарисовала на лбу. Девушка изображала вампиршу.

В фотосессии также принял участие друг Маши. Он позировал у нее на руках с "кровавыми" потеками у рта и на зоне груди.

Маша Полякова
Маша Полякова с другом посреди леса / Фото из инстаграма Маши Поляковой

Реакция сети

Пользователи сети по-разному прокомментировали такую фотографию. Поклонникам Маши кадр очень понравился, но есть и те, кто не понял смысла фотосессии.

  • "Как всегда, на высоте!"
  • "Очень круто!"
  • "Крутое фото!"
  • "Маша, это огонь!"

  • "Это как фильм ужасов".
  • "Неудачное начало публичной жизни!"
  • "Глупое фото".
  • "А что классного? Объясните, пожалуйста".