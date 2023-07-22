Так вже виросла, – Маша Полякова показала рідкісне фото з молодшою сестрою
Джерело:Маша Полякова
Маша Полякова оприлюднила рідкісний спільний знімок з молодшою сестрою. Фани підмітили, як швидко виросла Аліса.
Старша донька Олі Полякової Маша опублікувала на сторінці нове фото. Це рідкісна світлина з її сестрою Алісою.
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Рідкісне фото доньок Олі Полякової
Маша Полякова позувала поряд із 11-річною сестрою Алісою. Вона одягнула білу джинсову куртку.
Аліса ж постала у світлому топі на довгий рукав та сірих джинсах. У її волоссі проглядалися фіолетові пасма.
Не вірю що моя мала вже так виросла,
– написала зіркова донька під знімком.
Маша та Аліса Полякові / Фото з інстаграму Маші Полякової
Шанувальники Маші Полякової під фото відзначили, що дівчата дуже різні, але однаково красиві.
- "Різні, але обидві дуже гарні";
- "Пам'ятаю її ще з пісні вашої мами, коли вона була ще в животику";
- "Такі різні, але все одно такі гарні";
- "Красуні".
Нагадаємо, нещодавно одне з українських видань принизило старшу доньку Олі Полякової. У відповідь співачка підкреслила, що за булінг покарає це медіа та подасть до суду. Згодом редакція заявила, що цілком визнає свою провину, а матеріал був поданий у неприпустимій формі. Та Олю Полякову це не задовольнило. Співачка повідомила, що очікує на публічне відеозвернення з вибаченнями.