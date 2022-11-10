"Поїду звідси": чому донька Олі Полякової хоче покинути навчання у Великій Британії

Старша донька Олі Полякової – Марія задумується над тим, щоб повернутися в Україну. Дівчина навчається у Лондоні, але зараз у неї почалися проблеми зі шкірою, що є нестерпним.

Маша Полякова навчається у музичному коледжі в Лондоні. Раніше в дівчини була ідеальна шкіра, а під час перебування у Великій Британії її стан значно погіршився.

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У доньки Полякової почалися проблеми зі шкірою

Дівчина поділилася своїми переживаннями в інстаграм-сторіс. Маша розповіла, що користується тими ж засобами для догляду за обличчям, що й раніше, але зараз стан шкіри значно погіршився. У Лондоні дуже жорстка вода, що, ймовірно, вплинуло на це.

"У мене є ось така ось проблема! Бачите моє обличчя? Я не знаю, що з ним сталося тут, у Лондоні. Я використала свій догляд, яким користувалася увесь цей час", – розповіла Полякова.

В Україні в Маші не було таких висипань. Зараз дівчина придбала спеціальні косметичні засоби, щоб вилікувати шкіру. Якщо це не допоможе, то вона збирається повернутися додому.

У мене була майже ідеальна шкіра, може, десь міг з'явитися один прищик. Але тут дуже жорстка вода. Я зараз придбала на величезну суму косметику від прищів. Якщо вона мені не допоможе, я просто поїду звідси. Як з цим жити? Це ж повний пи*дець!

– емоційно висловилася Полякова.



У доньки Олі Полякової проблеми зі шкірою / Скриншот інстаграм-сторіс Маші



У доньки Олі Полякової проблеми зі шкірою / Скриншот інстаграм-сторіс Маші

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