"Поїду звідси": чому донька Олі Полякової хоче покинути навчання у Великій Британії

10 листопада 2022 , 14:12
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Джерело:

інстаграм Маші Полякової

Старша донька Олі Полякової – Марія задумується над тим, щоб повернутися в Україну. Дівчина навчається у Лондоні, але зараз у неї почалися проблеми зі шкірою, що є нестерпним.

Маша Полякова навчається у музичному коледжі в Лондоні. Раніше в дівчини була ідеальна шкіра, а під час перебування у Великій Британії її стан значно погіршився. 

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У доньки Полякової почалися проблеми зі шкірою

Дівчина поділилася своїми переживаннями в інстаграм-сторіс. Маша розповіла, що користується тими ж засобами для догляду за обличчям, що й раніше, але зараз стан шкіри значно погіршився. У Лондоні дуже жорстка вода, що, ймовірно, вплинуло на це. 

"У мене є ось така ось проблема! Бачите моє обличчя? Я не знаю, що з ним сталося тут, у Лондоні. Я використала свій догляд, яким користувалася увесь цей час", – розповіла Полякова. 

В Україні в Маші не було таких висипань. Зараз дівчина придбала спеціальні косметичні засоби, щоб вилікувати шкіру. Якщо це не допоможе, то вона збирається повернутися додому. 

У мене була майже ідеальна шкіра, може, десь міг з'явитися один прищик. Але тут дуже жорстка вода. Я зараз придбала на величезну суму косметику від прищів. Якщо вона мені не допоможе, я просто поїду звідси. Як з цим жити? Це ж повний пи*дець!
– емоційно висловилася Полякова. 


У доньки Олі Полякової проблеми зі шкірою / Скриншот інстаграм-сторіс Маші


У доньки Олі Полякової проблеми зі шкірою / Скриншот інстаграм-сторіс Маші

Нагадаємо, нещодавно на акне поскаржилася ведуча та блогерка Раміна Есхакзай. У новому інтерв'ю дівчина розповіла про те, як стрес під час війни вплинув на її здоров'я. Щоб повернути той зовнішній вигляд, який був до 24 лютого, дівчині довелося звернутися до лікаря.

Автор: Христина Кобак