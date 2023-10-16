Донька Фреймут похвалилась фігурою в обтислій сукні у стилі Барбі: фото з Каліфорнії

Донька Ольги Фреймут опублікувала нові фото з Каліфорнії. Вона продемонструвала образ у яскраво-рожевій сукні.

Старша донька ведучої Ольги Фреймут живе у США, хоч зрідка приїжджає до України. Днями вона опублікувала нові фото на своїй сторінці.

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Нові фото доньки Ольги Фреймут

17-річна Злата Мітчелл позувала на знімках у компанії подруги. Зіркова донька позувала перед камерою у неоново-рожевій сукні довжини міді. Обтисле вбрання без бретелей підкреслило фігуру дівчини.



Злата Мітчелл з подругою / Фото з її інстаграму

Злата доповнила свій образ браслетом та сережками.



Злата Мітчелл / Фото з її інстаграму

Злата Мітчелл / Фото з її інстаграму

Ці світлини Злата Мітчелл зробила у Каліфорнії. Та в серпні дівчина приїжджала в Україну, де встигла змінити імідж. Вона перефарбувала біляве волосся у темно-каштанове. Зараз 17-річна донька Ольги Фреймут займається зйомками та танцями, а у вільний час подорожує.

, Ольга Фреймут вперше стала мамою у 2006 році – у неї народилась донька від британця Ніла. У 2016 та 2017 роках відповідно у неї народилися син Валерій та донька Євдокія. Після цього стало відомо, що Ольга Фреймут вийшла заміж за чоловіка Володимира Локотка та взяла його прізвище. Зараз вона живе в Лондоні.