Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут живет в США, хотя изредка приезжает в Украину. На днях она опубликовала новые фотографии на своей странице.
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Новые фото дочери Ольги Фреймут
17-летняя Злата Митчелл позировала на снимках в компании подруги. Звездная дочь позировала перед камерой в неоново-розовом платье длины миди. Облегающий наряд без бретелей подчеркнул фигуру девушки.
Злата Митчелл с подругой / Фото с ее инстаграма
Злата дополнила свой образ браслетом и серьгами.
Злата Митчелл / Фото с ее инстаграма
Злата Митчелл / Фото с ее инстаграма
Эти фотографии Злата Митчелл сделала в Калифорнии. Но в августе девушка приезжала в Украину, где успела сменить имидж. Она перекрасила белокурые волосы в темно-каштановые. Сейчас 17-летняя дочь Ольги Фреймут занимается съемками и плясками, а в свободное время путешествует.