Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут живет в США, хотя изредка приезжает в Украину. На днях она опубликовала новые фотографии на своей странице.

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Новые фото дочери Ольги Фреймут

17-летняя Злата Митчелл позировала на снимках в компании подруги. Звездная дочь позировала перед камерой в неоново-розовом платье длины миди. Облегающий наряд без бретелей подчеркнул фигуру девушки.



Злата Митчелл с подругой / Фото с ее инстаграма

Злата дополнила свой образ браслетом и серьгами.



Злата Митчелл / Фото с ее инстаграма

Злата Митчелл / Фото с ее инстаграма

Эти фотографии Злата Митчелл сделала в Калифорнии. Но в августе девушка приезжала в Украину, где успела сменить имидж. Она перекрасила белокурые волосы в темно-каштановые. Сейчас 17-летняя дочь Ольги Фреймут занимается съемками и плясками, а в свободное время путешествует.

Напомним Ольга Фреймут впервые стала мамой в 2006 году – у нее родилась дочь от британца Нила. В 2016 и 2017 годах соответственно у нее родились сын Валерий и дочь Евдокия. После этого стало известно, что Ольга Фреймут вышла замуж за мужа Владимира Локотко и взяла его фамилию. Сейчас он живет в Лондоне.