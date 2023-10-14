Не всі зіркові нащадки обирають той самий шлях, яким йшли їхні батьки. Ким стали й на кого вчаться дорослі доньки й сини найпопулярніших українських виконавців читайте у добірці 24 Каналу.

До слова Молодша донька Олени Кравець зламала руку: ведуча показала її фото після операції

Віктор Павлік – Саша Павлік і Христина Павлік

Віктор Павлік став батьком чотирьох дітей - Олександра, Христини, Павла (Павло Павлик помер у 2020 році через рак кісток) та Михайла. Його старшому сину Олександру вже 39 років. Він пішов стопами батька, навчаючись у музичній школі та згодом в університеті культури й мистецтв за спеціальністю естрадний вокал. Сашко брав участь у шоу "Х-Фактор", зараз випускає нові пісні та займається з дітьми у студії Pavlik Kids Production.



Олександр Павлик з сином / Фото з інстаграму Віктора Павліка

36-річна донька Віктора Павліка Христина веде непублічний спосіб життя. Артист лише розповідав, що його стопами дівчина не пішла.



Христина Павлик / Фото з її інстаграму

Катя Осадча – Ілля Поліщук

Телеведуча виховує трьох синів: Іллю, Івана та Данила. Старшому синові Осадчої нещодавно виповнився 21 рік. Зараз він навчається у США на третьому курсі та вивчає ІТ та штучні технології. Як розповідала ведуча, він вже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом. Після завершення навчання Ілля повернеться до України.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Оля Полякова – Маша Полякова

Оля Полякова та її чоловік Вадим виховують двох доньок: Машу й Алісу. Минулий рік старша донька співачки навчалась у Великій Британії. Тепер же вона вступила до музичної академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Маша повернулась до України, але з'їхала від батьків.



Сім'я Олі Полякової / Фото з інстаграму зірки

Тіна Кароль – Веніамін Огір

Синові української співачки у листопаді виповниться 15 років. Зараз Веніамін навчається у Великій Британії. Влітку 2022 року юнак завершив навчання у школі Repton Preparatory School та склав усі іспити на відмінно. Так Веніамін перейшов до старшої школи. Юнак захоплюється фехтуванням, українськими танцями та грою на фортепіано й барабанах.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму зірки

Володимир та Олена Зеленські – Олександра Зеленська

Ще минулого року Олена Зеленська розповідала про те, що її старша донька успішно склала мультипредметний тест та вступила до університету. Кілька місяців тому перша леді розсекретила, що Олександра обрала юридичну спеціальність. Син Кирило тим часом ще у школі, але його часто цікавлять види зброї та інші воєнні деталі.



Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді

Ольга Фреймут – Злата Мітчелл

Старша донька української ведучої перебуває у США, хоч зізнавалась, що їй подобалося "жити" на дві країни. Вона займається зйомками та танцями, а у вільний час подорожує. Як розповідала Злата Мітчелл, обрана нею професія змусить багато їздити. Ольга Фреймут також виховує молодшу доньку Євдокію та сина Валерія.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграму дівчини

Ніна Матвієнко – Тоня Матвієнко – Уляна Снітко

Донька легендарної співачки Ніни Матвієнко пішла стопами матері та отримала вищу освіту вокалістки народного співу. Сини Ніни Матвієнко обрали інший шлях - Іван став ієродияконом у Ніжині, а син Андрій став художником та іконописцем, як його батько Петро.



Тоня Матвієнко з братами / Архівне фото з інстаграму співачки

Старша донька Тоні Матвієнко Уляна навчалась на режисера. Зараз вона з'являється в різних знімальних проєктах як перший помічник директора.



Ніна Матвієнко з онукою / Фото з інстаграму Уляни

Олена Кравець – Марія Кравець

Відомо, що 20-річна донька зірки "Кварталу 95" навчається на піарника. Також вона вчилась у танцювальній школі. Це захоплення залишається серед її улюблених, дівчина продовжує займатись хіп-хопом. Марію описують як самостійну дівчину, адже в 15 років вона переїхала від батьків. Олена Кравець також виховує 7-річних близнят Івана та Катерину.



Марія Кравець / Фото з інстаграму дівчини

Маша Єфросиніна – Нана Хромаєва

Старша донька ведучої Маші Єфросиніної не любить публічність і просить зіркову маму не публікувати її світлини надто часто. Після закінчення школи Нана навчалась у коледжі в Канаді - саме тоді сталась пандемія коронавірусу. Відстань була надто важкою для дівчини та її зіркових батьків, тому вона обрала продовжувати навчання в Європі, а саме в Нідерландах.



Донька Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму зірки