Старша донька ведучої Ольги Фреймут живе у США, хоч зрідка приїжджає до України. Днями вона опублікувала нові фото на своїй сторінці.
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Нові фото доньки Ольги Фреймут
17-річна Злата Мітчелл позувала на знімках у компанії подруги. Зіркова донька позувала перед камерою у неоново-рожевій сукні довжини міді. Обтисле вбрання без бретелей підкреслило фігуру дівчини.
Злата Мітчелл з подругою / Фото з її інстаграму
Злата доповнила свій образ браслетом та сережками.
Злата Мітчелл / Фото з її інстаграму
Злата Мітчелл / Фото з її інстаграму
Ці світлини Злата Мітчелл зробила у Каліфорнії. Та в серпні дівчина приїжджала в Україну, де встигла змінити імідж. Вона перефарбувала біляве волосся у темно-каштанове. Зараз 17-річна донька Ольги Фреймут займається зйомками та танцями, а у вільний час подорожує.