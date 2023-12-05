Тейлор Свіфт зробила невелику перерву в її масштабному світовому турі Eras Tour. Вона прилетіла з Бразилії на Lambeau Field, де команда її бойфренда Kansas City Chiefs зустрілась в поєдинку з Green Bay Packers.

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Тейлор Свіфт вразила стильним образом

Американська зірка вирішила підтримати свого бойфренда Тревіса Келса. Для цього вона обрала яскравий та ефектний образ.

Виконавиця одягнула чорне вбрання та доповнила його високими чорними шкіряними чобітьми та пухнастим червоним пальтом-шубою.

Тейлор доповнила аутфіт яскравою червоною помадою на губах, а волосся вона вклала в акуратний пучок.

Тейлор Свіфт прийшла підтримати бойфренда: відео

Що відомо про нові стосунки Тейлор Свіфт

Вже кілька місяців ходять чутки про роман співачки та футболіста. Раніше Свіфт та Келсі не з'являлися разом на публіці. Однак у вересні співачка відвідала футбольний матч "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Чикаго Берс", на якому грав Келсі. Опісля знаменитості разом покинули стадіон.

Після цього пара все частіше з'являється разом на публіці. Тейлор відвідує матчі бойфренда, а він буває на концертах співачки. Інсайдери кажуть, що Тревіс закоханий у Тейлор Свіфт та не боїться це показувати.