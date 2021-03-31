Донька Олени Кравець показала рідкісні архівні фото із зірковою мамою

Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець рідко ділиться з прихильниками архівними фото. Однак нещодавно такі світлини опублікувала донька зірки Марія та показала маму в молодості.

18-річна Марія Кравець оприлюднила фото в інстаграм-сторіз. Вона поділилась з прихильниками рідкісними світлинами із сімейного архіву.

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Рідкісні архівні фото Олени Кравець

Марія Кравець опублікувала 2 знімки, де постала перед камерою разом із зірковою матусею. На першому фото позує молода сім'я Олени та Сергія Кравець. Акторка "Кварталу 95" з чоловіком тримають на руках маленьку донечку, одягнену в рожеву сукню та капелюшок. Ймовірно, цим світлинам вже близько 17 років.

Сама Олена приміряла смугастий топ на тонких бретелях та блакитні джинси. Вона мала на обличчі легкий макіяж. На іншому фото знаменитість обіймає маленьку донечку у літньому вбранні. На обох кадрах вона має стильну стрижку – коротке каре.



Олена Кравець з донькою та сином / Фото НВ

Зазначимо, нещодавно донька Олени Кравець Марія відсвяткувала 18-річчя. Зіркова матуся привітала її відео, яке змонтувала самостійно з рідкісних кадрів доньки.

Подружжя Олени Кравець