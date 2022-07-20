14-річна донька Євгена Кошового вперше показала коханого: фото пари

Романтичні стосунки у Варвари та її обранця розпочалися ще до повномасштабної війни. Однак зіркова донька не поспішала показувати обличчя коханого.

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Варвара Кошова показала коханого

За сторінкою Варвари в інстаграмі стежать понад 16 тисяч користувачів мережі. Там Кошова часто публікувала сторіс з коханим, але постійно приховувала бойфренда. Тепер наважилася оприлюднили спільне фото з відкритими обличчями.

Нещодавно Варвара повернулася з Болгарії, де була з мамою та молодшою сестрою. У Києві разом з коханим дівчина сходила на прем'єру стрічки "Посіпаки: Становлення лиходія". Перед прем'єрою сфотографувалася з коханим вдома та опублікувала кадр в інстаграм-сторіс.

"Мій улюблений посіпака", – підписала знімок Варвара і додала смайлик у вигляді поцілунку. Однак імені обранця та інших деталей про стосунки Кошова не розсекречує. Примітно те, що підпис до фото був російською. Особисте життя дівчина тримає якомога далі від сторонніх очей.



Варвара Кошова з хлопцем / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповідав, що його донька відвідує психолога. Причиною цього став перехідний вік. Батькам важко впоратися з вихованням доньки під час складного підліткового віку.