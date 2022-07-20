Романтические отношения у Варвары и ее избранника начались еще до полномасштабной войны. Однако звездная дочь не торопилась показывать лицо любимого.

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Варвара Кошевая показала любимого

За страницей Варвары в инстаграмме следят более 16 тысяч пользователей сети. Там Кошевая часто публиковала сторис с любимым, но постоянно скрывала бойфренда. Теперь решилась обнародовать совместное фото с открытыми лицами.

Недавно Варвара вернулась из Болгарии, где была с мамой и младшей сестрой. В Киеве вместе с любимым девушка сходила на премьеру ленты "Посіпаки: Становлення лиходія". Перед премьерой сфотографировалась с любимым дома и опубликовала кадр в инстаграм-сторис.

"Мой любимый посипак", – подписала снимок Варвара и добавила смайлик в виде поцелуя. Однако имени избранника и других деталей об отношениях Кошевая не рассекречивает. Примечательно то, что подпись к фото была на русском. Личную жизнь девушка держит как можно дальше от посторонних глаз.



Варвара Кошева с парнем / Скриншот инстаграм-сторис девушки

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что его дочь посещает психолога. Причиной тому стал переходный возраст. Родителям сложно справиться с воспитанием дочери во время сложного подросткового возраста.