15-річна донька королеви Летиції здійснила перший публічний вихід без батьків

Джерело:твіттер Інституту Сервантеса
Старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції вперше самостійно з'явилася на офіційному заході. 15-річна іспанська принцеса Леонор прибула на святкування 30-річчя Інституту Сервантеса в Мадриді.
Майбутня королева Іспанії давно долучається до офіційних заходів, однак раніше з'являлася на публіці лише з батьками. 24 березня принцеса Леонор самостійно відвідала урочисте святкування в Інституті Сервантеса.
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Вона з'явилася на святкуванні з примірником Конституції Іспанії, уривки з якого прочитала під час свого першого публічного виступу два роки тому. Його разом з власною книжкою "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанч" принцеса Леонор передала в дар Інституту Сервантеса.
Останню з книг донька Летиції читала з молодшою сестрою Софією в прямому ефірі з нагоди Дня книги. Додамо, на заході вона виголосила коротку промову, привітавши керівництво вишу зі знаменною датою.
Принцеса Астурійська для першого самостійного виходу обрала бездоганний аутфіт. Вона з'явилася у світлій шифоновій сукні з рюшами та довгими рукавами від іспанського бренду Poete. Леонор довершила вбрання чорними туфлями-човниками на низьких підборах від Pretty Ballerinas. Довге золотисте волосся спадкоємиця іспанського престолу вклала в лаконічні локони, а обличчя прикрила захисною маскою.
Нагадаємо, в червні минулого року королева Летиція відвідала театр з чоловіком та дітьми. Тоді принцеса Леонор обрала червоне плісироване вбрання від бренду Hugo Boss, яке поєднала з чорними балетками та білою джинсовою курткою.