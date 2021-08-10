Донька Джонні Деппа закрутила роман з актором Остіном Батлером

22-річну Лілі-Роуз Депп та 29-річного Остіна Батлера заскочили на побаченні в Лондоні. Папараці застали акторів за поцілунками. Відтак, зірки не залишили жодних сумнівів, що закрутили роман.

Побачення Лілі-Роуз Депп та Остіна Батлера почалося з вечері в розкішному ресторані, куди вони приїхали з другом та особистим водієм. Після двогодинної трапези закохані попрощались з товаришем і вирушили на прогулянку біля річки.

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На вулицях вечірнього Лондона актори не приховували своїх почуттів – пристрасно цілувались та обіймались просто під світлом ліхтарів.

Фото Лілі-Роуз Депп та Остіна Батлера дивіться на Daily Mail

На побачення з зіркою телесеріалу "Їх переплутали в пологовому будинку" донька Джонні Деппа підібрала комфортний повсякденний образ – темні джинси прямого крою, чорну куртку, туфлі на невисоких підборах і стильний білий клатч. Остін Батлер також одягнувся в стилі стрітстайл. На ньому світло-блакитні джинси та бомбер кольору хакі.

Особисте життя Лілі-Роуз Депп та Остіна Батлера