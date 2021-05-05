Донька Демі Мур і Брюса Вілліса виходить заміж: романтичні фото освідчення

Молодша донька знаменитостей Демі Мур та Брюса Вілліса Таллула оголосила про свої заручини. Її новоспечений наречений Ділан Басс зробив пропозицію коханій та отримав ствердну відповідь.

Таллула Вілліс вирішила поділитися радісною новиною, тому оприлюднила зворушливі фото на особистій сторінці. Освідчення в коханні відбулось на подвір'ї будинку.

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Донька Демі Мур виходить заміж

27-річна Таллула Вілліс показала чуттєві знімки з моменту, коли її бойфренд, режисер та художник Ділан Басс робив пропозицію. Він став на одне коліно та зізнався у коханні. Дівчина не приховувала здивування й щастя та ніжно обійняла новоспеченого нареченого.

З абсолютною впевненістю!

– підписала романтичні кадри донька зірок.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Також Таллула Вілліс продемонструвала зблизька розкішну каблучку з величезним дорогоцінним каменем. "Руки досі тремтять, наче мамині спагетті. Я наречена!", – написала під відео дівчина.

Під публікаціями Таллулу Вілліс вже привітали її зіркові сестри та шанувальники:

"Я захоплена";

"Як це неймовірно красиво, я така рада за тебе";

"Дуже рада бачити твоє щастя";

"Це так зворушливо";

"Мої вітання".

Стосунки Таллули Вілліс та Ділана Басса

Пара оголосила про свої романтичні стосунки в лютому 2020 року, коли тільки почалась пандемія коронавірусу. У зв'язку з карантином Ділан проводив багато часу зі своєю дівчиною та її родиною, де вони могли зблизитися.