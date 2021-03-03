75-річна Доллі Партон вакцинувалася від коронавірусу

Культова американська кантрі-співачка Доллі Партон зробила щеплення від коронавірусу. Зірка вакцинувалася в Медичному центрі університету Вандербільта та зняла це на відео. Перед процедурою вона переспівала свою знамениту пісню Jolene, присвятивши її вакцині від COVID-19.

Світові знаменитості одне за одним вакцинуються від коронавірусу. Слідом за легендарними Арнольдом Шварценеггером та Ієном Маккелленом першу вакцину від COVID-19 отримала 75-річна виконавиця Доллі Партон. Як й інші зірки, вона зробила це публічно, опублікувавши чотирихвилинний ролик у твіттері.

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Доллі Партон вакцинувалася від коронавірусу

Доллі Партон зробила перше щеплення в Медичному центрі університету Вандербільта, що в штаті Теннессі. На відео вона постала в обтислій темно-синій сукні з блискітками та з вирізами на плечах і захисній масці в тон. Перед вакцинацією співачка виконала свій культовий хіт Jolene, заспівавши замість "Джолін" – "вакцина". Артистка наголосила, що в такий спосіб хотіла підтримати всіх тих, хто вагається робити щеплення від коронавірусу. Вона наголосила, що чим швидше громадяни вакцинуватимуться, тим швидше світ повернеться до повноцінного життя.

Я благаю вас, будь ласка, не вагайтеся. Я просто хотіла підбадьорити всіх, тому що чим раніше ми будемо почуваємось краще, тим швидше повернемося до нормального стану,

– заявила виконавиця.

Згодом Доллі Партон покликала лікаря, який під прицілом камери зробив щеплення від COVID-19. Зірка зізналась, що перебувала в черзі на вакцину з грудня минулого року, тому щаслива, що це нарешті сталося. "Я зробила це, я зробила це", – радісно вигукувала співачка після щеплення.

Додамо, Доллі Партон одна з тих знаменитостей, яка не залишилася осторонь пандемії коронавірусу. Минулого року вона пожертвувала мільйон доларів на дослідження COVID-19. Частину благодійного внеску використали для фінансування розробки вакцини від американської компанії Moderna.